Эксперт Александр Сафонов назвал два сценария роста безработицы в России





Экономист считает, что пока страна находится в самом начале роста безработицы, а больших потерь еще можно избежать. Дело в том, что работодатели предотвратили массовые сокращения еще в начале пандемии, а главными инструментами стали административные отпуска. Таким образом за работником сохраняется его место, но он отдыхает без выплаты зарплаты. Эта процедура оказалась эффективной в 1990-х и во время кризиса 2008 года. Вторая волна безработицы начнется спустя месяц, по мнению эксперта, когда запасы граждан истощатся и им придется оформлять увольнение. За последнее время прирост безработных составил 250 тыс. человек, а по итогам первого квартала зарегистрированными неустроенными гражданами стали 950 тыс. При оптимальном развитии событий без работы могут остаться 5 млн человек. При пессимистичном прогнозе безработица затронет около 7 млн жителей страны, что составит 10,5%.Из-за накопления долгов многие предприятия могут закрыться, а этот процесс будет массово наблюдаться в июне. Александр Сафонов считает, что для граждан страны этот экономический кризис будет пережить сложнее, чем предыдущие, поскольку увеличились расходы по ЖКХ, а также повысился налог за недвижимость и общий уровень жизни в городах.