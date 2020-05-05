Регионы РФ получат 2 млрд рублей для поддержки МСП из-за COVID-19
Для регионов РФ выделят 2 млрд рублей в целях обеспечения поддержки МСП в условиях кризиса, вызванного COVID-19. Малое и среднее предпринимательство получит субсидии в соответствии с распоряжением главы правительства Михаила Мишустина.
Текст указа премьер-министра опубликован на веб-портале правовой информации. Документ предусматривает выделение средства из состава резервного фонда. Благодаря использованию соответствующего объёма финансирования на территории российских регионов планируется реализовать неотложные меры по предоставлению поддержки предпринимательству. Конкретные программы обеспечения поддержки могут отличаться для различных регионов, сообщает ГлобалМСК.
Текст указа премьер-министра опубликован на веб-портале правовой информации. Документ предусматривает выделение средства из состава резервного фонда. Благодаря использованию соответствующего объёма финансирования на территории российских регионов планируется реализовать неотложные меры по предоставлению поддержки предпринимательству. Конкретные программы обеспечения поддержки могут отличаться для различных регионов, сообщает ГлобалМСК.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 10:39