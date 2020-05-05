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Академик РАН Сергей Рогов: Действия США увеличивают риск начала ядерной войны

Риск начала ядерной войны увеличивается в результате необдуманный действий со стороны США. Академик РАН Сергей Рогов объяснил, почему политика Вашингтона несет опасность для многих стран мира.
Академик РАН Сергей Рогов: Действия США увеличивают риск начала ядерной войны

Власти Соединенных Штатов пока не приняли решение о выходе из Договора о ликвидации боеголовок средней и меньшей дальности (СНВ-3). В то же время представители американского правительства согласятся продлить действие декларации лишь в том случае, если ограничения будут распространятся на Китай. «Этого не произойдет ни при каких обстоятельствах», - сообщает Сергей Рогов, глава Института США и Канады Российской академии наук.

Рогов отметил, что СНВ-3 считается главным «рычагом контроля» относительно оружия массового поражения. Поэтому его отмена может повлечь за собой катастрофические последствия, вплоть до глобальной ядерной войны. Соглашение о снижении числа МБР было утверждено в 2010 году тогдашними политическими лидерами РФ и США. Договор вступил в силу в 2011 году, а его срок подходит к концу в феврале 2021-го, что создает определенную напряженность среди членов «ядерного клуба».

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Политика
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:42

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