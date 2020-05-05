В Подмосковье пожар в частном доме унес жизни шести человек
В Подмосковье в частном доме вспыхнул пожар, вследствие которого погибли шесть человек. О произошедшем сообщается в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.
Инцидент зафиксирован в деревне Дурниха Раменского района. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 04:21. По прибытии на место пожарных здание горело полностью, но сотрудникам экстренных служб удалось предотвратить распространение огня на соседний участок. В 05:10 удалось локализовать возгорание, охватившее площадь 96 кв. м, а в 06:00 открытое горение было ликвидировано полностью. На месте происшествия выявлены тела шести взрослых.
На данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.
Инцидент зафиксирован в деревне Дурниха Раменского района. Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 04:21. По прибытии на место пожарных здание горело полностью, но сотрудникам экстренных служб удалось предотвратить распространение огня на соседний участок. В 05:10 удалось локализовать возгорание, охватившее площадь 96 кв. м, а в 06:00 открытое горение было ликвидировано полностью. На месте происшествия выявлены тела шести взрослых.
На данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками правоохранительных органов.
Происшествия
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:51