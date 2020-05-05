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В США потерпел крушение истребитель F-15C из группы защиты Дональда Трампа

В США 4 мая истребитель F-15C потерпел крушение в процессе проведения операции по защите Дональда Трампа от потенциальных угроз с воздуха. Самолёт входил в дежурную группу и был занят исполнением непосредственных обязанностей во время поездки американского президента в Кэмп-Дэвид, когда ему пришлось уйти на вынужденную посадку.
В США потерпел крушение истребитель F-15C из группы защиты Дональда Трампа

Истребитель приземлился в пределах авиабазы Эндрю, расположенной в Мэриленде. В это время Дональд Трамп встречался со своими советниками. Целью собрания была разработка плана по улучшению ситуации в экономике США в условиях кризиса, вызванного распространением COVID-19.

Как сообщает Fox News, сотрудники военной базы признали, что самолёт F-15C потерпел крушение во время действий в рамках исполнения задач по обеспечению безопасности перелётов главы США. Целью воздушной группы является пресечение угрозы возможных атак. В какой-то момент шасси боевого самолёта столкнулось с техническими проблемами, ввиду чего истребитель совершил вынужденную посадку «на брюхо». Отмечается, что пилот в происшествии не пострадал. Общая ситуация на военной базе остаётся стабильной. Выяснение причин аварии продолжается.

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Политика
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:14

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