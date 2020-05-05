В США потерпел крушение истребитель F-15C из группы защиты Дональда Трампа





Истребитель приземлился в пределах авиабазы Эндрю, расположенной в Мэриленде. В это время Дональд Трамп встречался со своими советниками. Целью собрания была разработка плана по улучшению ситуации в экономике США в условиях кризиса, вызванного распространением COVID-19.Как сообщает Fox News, сотрудники военной базы признали, что самолёт F-15C потерпел крушение во время действий в рамках исполнения задач по обеспечению безопасности перелётов главы США. Целью воздушной группы является пресечение угрозы возможных атак. В какой-то момент шасси боевого самолёта столкнулось с техническими проблемами, ввиду чего истребитель совершил вынужденную посадку «на брюхо». Отмечается, что пилот в происшествии не пострадал. Общая ситуация на военной базе остаётся стабильной. Выяснение причин аварии продолжается.