Инфекционист Евгений Тимаков: «Люди с астмой тяжелее других переносят COVID-19»





Каждый год в первый вторник мая проводят астма-день, призванный привлечь внимание общественности к этой проблеме. Как отметил Евгений Тимаков, людям с этим диагнозом следует быть максимально осторожными во время пандемии и не бросать прием лекарственных препаратов, назначенных ранее. Если прекратить ИГКС, то возможно потенциальное ухудшение состояния. Кроме этого, пациентам, у которых диагностировали тяжелую форму астмы, необходимо дополнительно пройти курс лечения инъекционными генноинженерными лекарственными средствами.В конце декабря прошлого года китайское правительство сообщило в ВОЗ о том, что в стране произошла вспышка коронавируса нового типа. 11 марта ситуация с COVID-19 была признана пандемией. На данный момент в мире заразились коронавирусной инфекцией более 3,4 миллионов человек, сообщает РЕН ТВ.