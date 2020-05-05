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Инфекционист Евгений Тимаков: «Люди с астмой тяжелее других переносят COVID-19»

Главврач медцентра «Лидер медицины» и инфекционист Евгений Тимаков рассказал, что люди, которые страдают бронхиальной астмой, тяжелее других переносят COVID-19. Поэтому им следует тщательнее соблюдать режим самоизоляции и внимательно подходить к соблюдению правил социального дистанцирования.
Инфекционист Евгений Тимаков: «Люди с астмой тяжелее других переносят COVID-19»

Каждый год в первый вторник мая проводят астма-день, призванный привлечь внимание общественности к этой проблеме. Как отметил Евгений Тимаков, людям с этим диагнозом следует быть максимально осторожными во время пандемии и не бросать прием лекарственных препаратов, назначенных ранее. Если прекратить ИГКС, то возможно потенциальное ухудшение состояния. Кроме этого, пациентам, у которых диагностировали тяжелую форму астмы, необходимо дополнительно пройти курс лечения инъекционными генноинженерными лекарственными средствами.

В конце декабря прошлого года китайское правительство сообщило в ВОЗ о том, что в стране произошла вспышка коронавируса нового типа. 11 марта ситуация с COVID-19 была признана пандемией. На данный момент в мире заразились коронавирусной инфекцией более 3,4 миллионов человек, сообщает РЕН ТВ.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 09:13

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