Филипп Киркоров сдал анализ на COVID-19 вместе с детьми

В профиле Филиппа Киркорова на веб-платформе Instagram появился новый видеоролик, в ходе которого медики взяли у артиста и членов его семьи образцы из носа и горла. Днями ранее певец отметил свой день рождения, который посетили множество друзей, включая Андрея Малахова и Ани Лорак. Сначала он пытался скрыть личности приглашенных людей, но они все равно попали в кадр на торжественном мероприятии. Хотя исполнитель почти всегда носит маску и предпринимает меры предосторожности, он решил перестраховаться, пригласив к себе домой врачей.Последние провели тестирование всей семьи Киркорова на коронавирусную инфекцию, результаты которого станут известны уже сегодня. Первым сдал анализы сам инициатор, потом Алла-Виктория и Мартин. Многие поклонники удивились тому, что глава семейства появился на публике в обычном домашнем халате и без каких-либо укладок. Поклонники выразили надежду, что никаких проблем с итогами теста не возникнет. Сам "король российской эстрады" надеется на позитивное развитие ситуации.