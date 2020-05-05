Альбом Бритни Спирс «Glory» возглавил iTunes спустя 4 года после выхода





По словам американской знаменитости, подобное достижение стало для нее огромной неожиданностью. Бритни Спирс добавила, что сама любит эту работу и рада, что поклонники тоже ее ценят. 38-летняя звезда шоу-бизнеса выразила фанатам благодарность. Пластинка «Glory» состоит из 12 песен. Изначально она занимала пятое место в iTunes, но затем оказалась лидером в списке среди поп-альбомов.После презентации альбом Спирс поместили на третью строчку в Billboard 200, всего за неделю продалось более 111 тысяч дисков. Работа артистки была положительно встречена критиками и поклонниками.