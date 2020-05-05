АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали распространенные ошибки использования медицинской…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Врачи РФ заметили курения и коронавируса

Врачи РФ заметили необычную связь курения и коронавируса. Сообщается, что инфекция реже поражает людей с этой вредной привычкой.
Врачи РФ заметили курения и коронавируса

Данное наблюдение проверяется исследователями из РФ и стран Европы, но точной причины пока выявить не удалось. Сосудистый хирург Арман Азарян сообщает, что курильщики после заражения коронавирусом теряют тягу к никотину. Со ссылкой на слова врача Ашота Арушаняна издание «МК» сообщает о небольшом количестве некурящих лиц в КНР и большой доле приверженцев здорового образа жизни в ЕС. Последнее якобы могло спровоцировать резкую вспышку по скорости распространения вируса.

В феврале ученые из КНР сообщили, что курение усложняет процесс выздоровления от COVID-19. При этом ученые из других стран публикации на данную тему не делали. Во Франции сообщили о том, что курящие занимают долю в 4,4% среди группы из 350 пациентов с тяжелыми симптомами. Врачи не рекомендуют курить, но использовали никотиновые пластыри для некоторых медиков. Данные нового исследования пока не приводятся ввиду продолжения проверки влияния вещества на риск заражения коронавирусом.

Доктор Азарян подчеркнул, что сердечно-сосудистые хирурги выступают против курения. Указывается на повышение риска многих опасных заболеваний из-за попадания в организм никотина. Пока известно, что курильщики реже страдают от болезни Паркинсона. По большей части курение причиняют организму огромный вред.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:03

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Китайские ученые: Вероятность заразиться COVID-19 выше всего дома и в…
Кремлевский повар Анатолий Галкин рассказал о предпочтениях первых лиц…
В интернете показали кузов нового пикапа Hyundai Santa…
Иван Ургант поделился редким фото младшей дочери…
Ксения Собчак: Россию ждет экономический кризис после пандемии…
Владимир Путин наградил Ким Чен Ына юбилейной медалью…
Жительница Красноярского края убила мужа и сожгла его останки в…
В интернете опубликованы «живые» фото смартфона LG…
Врач Мясников о пандемии в России: «Нас это самое, а мы…
Агата Муцениеце резко ответила на обвинения в попытках заработать на разводе с Павлом…
Компания Microsoft поменяла собственные планы на Windows 10X из-за…
Академик РАН Сергей Рогов: Действия США увеличивают риск начала ядерной…
В Сети рассказали, почему нельзя допускать окисления клемм…
Дмитрий Губерниев рассказал, как Максим Галкин просил его отстать от Аллы…
Эксперты по кибербезопасности: Пользователи WhatsApp могут лишиться денег из-за…
Ученые из США создали носимый датчик для выявления симптомов…
Принцессу Евгению поздравляют с…
Медики предлагают новое имя для…
В США потерпел крушение истребитель F-15C из группы защиты Дональда…
Инфекционист Евгений Тимаков: «Люди с астмой тяжелее других переносят…
«Просто до слез!» Ксения Собчак в маске из темной жижи высказалась о женской красоте и…
Эксперт Александр Сафонов назвал два сценария роста безработицы в…
Врачи РФ заметили курения и…
Филипп Киркоров сдал анализ на COVID-19 вместе с…
В Подмосковье пожар в частном доме унес жизни шести…
Эксперт Дарья Церковная объяснила отличия в уровне смертности от COVID в разных…
Альбом Бритни Спирс «Glory» возглавил iTunes спустя 4 года после…
Эксперт Егор Васильев рассказал, какие новые штрафы приготовили…
Просмотреть все новости