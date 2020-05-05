Врачи РФ заметили курения и коронавируса





Данное наблюдение проверяется исследователями из РФ и стран Европы, но точной причины пока выявить не удалось. Сосудистый хирург Арман Азарян сообщает, что курильщики после заражения коронавирусом теряют тягу к никотину. Со ссылкой на слова врача Ашота Арушаняна издание «МК» сообщает о небольшом количестве некурящих лиц в КНР и большой доле приверженцев здорового образа жизни в ЕС. Последнее якобы могло спровоцировать резкую вспышку по скорости распространения вируса.В феврале ученые из КНР сообщили, что курение усложняет процесс выздоровления от COVID-19. При этом ученые из других стран публикации на данную тему не делали. Во Франции сообщили о том, что курящие занимают долю в 4,4% среди группы из 350 пациентов с тяжелыми симптомами. Врачи не рекомендуют курить, но использовали никотиновые пластыри для некоторых медиков. Данные нового исследования пока не приводятся ввиду продолжения проверки влияния вещества на риск заражения коронавирусом.Доктор Азарян подчеркнул, что сердечно-сосудистые хирурги выступают против курения. Указывается на повышение риска многих опасных заболеваний из-за попадания в организм никотина. Пока известно, что курильщики реже страдают от болезни Паркинсона. По большей части курение причиняют организму огромный вред.