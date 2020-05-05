Арина Шарапова показала на видео Александра Васильева, перенесшего пневмонию

Александр Васильев принял участие в съемках шоу “Пусть говорят”, где присутствовала также Арина Шарапова. В своем микроблоге ведущая рассказала, что училась с будущим историком моды в школе №127, а потом некоторое время работала вместе с ним. Артисты намекнули на тайные отношения в годы учебы, когда они поцеловались. Об этом рассказал Александр Васильев, но Шарапова предпочла перевести признание в шутку.Ведущий Первого канала после лечения от двусторонней пневмонии изолировался на две недели из-за коронавируса. Дело в том, что ему пришлось закончить лечение в домашних условиях, а также он мог оставаться источником заражения для окружающих.