Эксперт Дарья Церковная объяснила отличия в уровне смертности от COVID в разных странах

«В большей части государств нет систематических проверок на заражение. Это становится ключевой причиной расхождения показателей. В государствах, где проверяют исключительно госпитализированных лиц, иными словами – людей с заметными симптомами поражения COVID-19, однако при этом не оценивают бессимптомных пациентов, смертность выглядит заметно выше, нежели в странах с более широкими процедурами проверки. Для получения точных данных о смертности важно проводить масштабные исследования», — приводит слова Церковной РИА «Новости».





Эксперт добавила, что имеются отличия между уровнем смертности в числе зарегистрированных случаев и суммарного коэффициента гибели людей из-за заболевания. Второй показатель всегда остаётся на приблизительном уровне, ведь точно рассчитать его можно исключительно при тестировании населения в объёме 100%, что пока никто сделать не способен. В различных государствах подсчет ведётся по своим методикам, поэтому проводить сравнение подобной статистики на текущем этапе борьбы с пандемий довольно сложно.Церковная подчеркивает важность осторожного подхода к оценке предоставляемых данных. Эксперт отметила, что в список могут не войти умершие до тестирования. Это же касается тех, у кого причиной смерти указана другая болезнь. Подобные явления на фоне превышения нагрузки на систему здравоохранения вполне могут возникать. При этом важно брать в расчет количество населения для различных стран, поскольку количество погибших может быть одинаковым, но удельное отношение ко всем гражданам окажется разным.