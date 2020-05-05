Эксперт Дарья Церковная объяснила отличия в уровне смертности от COVID в разных странах
Дарья Церковная из Лондонской школы гигиены объяснила отличия в показателях зарегистрированной у пациентов COVID смертности на территории разных стран. Эксперт отмечает влияние нескольких факторов, среди которых самое важное место занимают использование неунифицированных методов подсчета и отсутствие тестирования на систематическом уровне.
Эксперт добавила, что имеются отличия между уровнем смертности в числе зарегистрированных случаев и суммарного коэффициента гибели людей из-за заболевания. Второй показатель всегда остаётся на приблизительном уровне, ведь точно рассчитать его можно исключительно при тестировании населения в объёме 100%, что пока никто сделать не способен. В различных государствах подсчет ведётся по своим методикам, поэтому проводить сравнение подобной статистики на текущем этапе борьбы с пандемий довольно сложно.
Церковная подчеркивает важность осторожного подхода к оценке предоставляемых данных. Эксперт отметила, что в список могут не войти умершие до тестирования. Это же касается тех, у кого причиной смерти указана другая болезнь. Подобные явления на фоне превышения нагрузки на систему здравоохранения вполне могут возникать. При этом важно брать в расчет количество населения для различных стран, поскольку количество погибших может быть одинаковым, но удельное отношение ко всем гражданам окажется разным.
«В большей части государств нет систематических проверок на заражение. Это становится ключевой причиной расхождения показателей. В государствах, где проверяют исключительно госпитализированных лиц, иными словами – людей с заметными симптомами поражения COVID-19, однако при этом не оценивают бессимптомных пациентов, смертность выглядит заметно выше, нежели в странах с более широкими процедурами проверки. Для получения точных данных о смертности важно проводить масштабные исследования», — приводит слова Церковной РИА «Новости».
Эксперт добавила, что имеются отличия между уровнем смертности в числе зарегистрированных случаев и суммарного коэффициента гибели людей из-за заболевания. Второй показатель всегда остаётся на приблизительном уровне, ведь точно рассчитать его можно исключительно при тестировании населения в объёме 100%, что пока никто сделать не способен. В различных государствах подсчет ведётся по своим методикам, поэтому проводить сравнение подобной статистики на текущем этапе борьбы с пандемий довольно сложно.
Церковная подчеркивает важность осторожного подхода к оценке предоставляемых данных. Эксперт отметила, что в список могут не войти умершие до тестирования. Это же касается тех, у кого причиной смерти указана другая болезнь. Подобные явления на фоне превышения нагрузки на систему здравоохранения вполне могут возникать. При этом важно брать в расчет количество населения для различных стран, поскольку количество погибших может быть одинаковым, но удельное отношение ко всем гражданам окажется разным.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:48