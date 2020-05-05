Эксперт Егор Васильев рассказал, какие новые штрафы приготовили водителям





По мнению Егора Васильева, для того, чтобы снизить уровень социального риска на дорогах России, необходимо повысить финансовую ответственность автолюбителей. В КоАП было внесено предложение по поводу штрафа за ущерб инфраструктуре. Под этим подразумевается автохлам и оставленный мусор. Как отметил Егор Васильев, речь идет о брошенных транспортных средствах, которые «вросли в землю», превратившись в недвижимость. В этом случае штраф для физических лиц будет 5 тысяч рублей, а для юрлиц - 35 тысяч рублей. Аналогичные санкции полагаются за парковку авто на детских площадках, газонах, а также мойку машины в запрещенных местах.Новый тариф предусмотрен за отказ водителя от медицинского освидетельствования или езду в нетрезвом виде. Штраф в этом случае составит 30 тысяч рублей или залог в виде авто. Кроме этого, в КоАП включили нарушение режима тишины. Под эту категорию попадают звуки сигнализации автомобиля, мешающие отдыху россиян.Егор Васильев обратил внимание на штрафы за опасное вождение, которые будут составлять 5 тысяч рублей. По мнению автоэксперта, эта формулировка достаточно размыта и не всегда связана с превышением водителем скорости.