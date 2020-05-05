Звезда сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с сотрясением





Согласно сообщению Telegram-канала “112”, Сергей Лавыгин травмировался вечером 3 мая, когда упал у подъезда и ударился головой. Согласно предварительным данным, у актера получила подтверждение закрытая черепно-мозговая травма, также имеет место сотрясение. В связи с произошедшим звезда российского кино был госпитализирован в больницу.Представители Сергея Лавыгина, а также его близкие, не комментируют его состояние. Как известно, популярность к артисту пришла после его участия в проекте “Кухня”, а в конце января 2020 года он женился на коллеге Марии Луговой.