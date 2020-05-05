Доктор Мясников призвал во время пандемии лечиться дома
Доктор Александр Мясников призвал россиян на время пандемии коронавируса лечиться дома. Телеведущий сообщил, что лицам с повышенной температурой и способностью передвигаться самостоятельно не стоит отправляться в больницу.
Врач подчеркивает, что на время пандемии коронавирусной инфекции желательно избегать госпитализации без угрозы жизни и тяжелых симптомов заболевания. Если все негативные факторы представляют собой повышенную температуру либо иные лёгкие симптомы, то предпочтительно оставаться дома для лечения. Доктор Александр Мясников пояснил, что в больницу из-за постоянной борьбы с вирусом сохраняются более устойчивые штаммы возбудителя болезни.
По словам специалиста, в РФ наиболее низкие показатели смертности среди населения, если говорить о результатах заражения коронавирусной инфекцией. Он добавил, что в Испании показатель выше в 100 раз, а на территории США – в 30 раз, сообщает Слово и Дело.
Врач подчеркивает, что на время пандемии коронавирусной инфекции желательно избегать госпитализации без угрозы жизни и тяжелых симптомов заболевания. Если все негативные факторы представляют собой повышенную температуру либо иные лёгкие симптомы, то предпочтительно оставаться дома для лечения. Доктор Александр Мясников пояснил, что в больницу из-за постоянной борьбы с вирусом сохраняются более устойчивые штаммы возбудителя болезни.
По словам специалиста, в РФ наиболее низкие показатели смертности среди населения, если говорить о результатах заражения коронавирусной инфекцией. Он добавил, что в Испании показатель выше в 100 раз, а на территории США – в 30 раз, сообщает Слово и Дело.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:32