В сервисе Steam появилась новая часть серии Yakuza





Yakuza: Like a Dragon на данный момент неактивна, но она отображается в SteamDB. Известно, что поиграть в эксклюзив могут пока лишь обладатели PS4. Эксперты предполагают, что компания SEGA собирается выпустить игру на ПК до конца 2020 года. Если подобная информация окажется правдивой, то седьмая часть популярной серии станет первым выпуском, одновременно вышедшим и на приставке, и на компьютере. Продюсер студии Дайсукэ Сато также намекал на возможность портирования и других видеоигр франшизы.Сейчас на РС доступно три части: "дебютная" и ремейки первых двух. При том, что Yakuza выходит с 2005 года, японские разработчики с небольшой охотой распространяются на рынок Европы. Все же, тайтл о приключениях якудзы считается очень популярным в странах Азии, о чем говорят объемы продаж за 2014 год: всего дистрибьюторами было реализовано более 7,8 миллионов копий. Создателями серии являются сотрудники корпорации Amusement Vision, а издает игры — SEGA.