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От коронавируса умер участник группы Stranglers Дэйв Гринфилд

Дэйв Гринфилд, игравший в группе Stranglers, умер в 71-летнем возрасте. Смерть настигла рок-музыканта после инфицирования китайским коронавирусом.
От коронавируса умер участник группы Stranglers Дэйв Гринфилд

Артист подхватил болезнь в клинике, где проходил лечение из-за проблем с сердцем, однако 3 мая его не стало. В панк-группе Дэйв Гринфилд сначала играл на гитаре, а потом был клавишником. Он с отличием окончил школу в родном городе Брайтон. Затем будущая звезда начал играть в разных коллективах в качестве гитариста. В 70-х годах музыкант вернулся в Англию. Он является автором Golden Brown – самого известного хита, который изначально участники Stranglers отказывались записывать. Позже композиция принесла артистам награду Ivor Novello.

Коронавирус унес жизни более 250 тысяч человек во всем мире. На территории многих стран действует карантин или режим социального дистанцирования, граждан призывают оставаться дома, сообщает intermedia.

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Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:07

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