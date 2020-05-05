АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали распространенные ошибки использования медицинской…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

Новый Q4 e-tron станет самым дешевым электрокаром от Audi

Новая модель Q4 e-tron станет наиболее доступным электрокаром от марки Audi. Продукт немецкого бренда представляет собой часть стратегического плана Volkswagen Group по ускорению скорости ввода массового использования электрокаров.
Новый Q4 e-tron станет самым дешевым электрокаром от Audi

Новинка заметно меньше по габаритам, чем e-tron либо его Sportback-вариация, а также ориентирована на ядро сегмента кроссоверов. Изначально модель Q4 e-tron презентовалась в качестве концептуального продукта. Её дебют состоялся во время моторшоу 2019 года в Женеве. Это уже четвертый электрический продукт от Audi, который станет доступен для рынка США. При этом прежние авто не использовали архитектуру типа VW MEB, созданную только под электрокары.

Сотрудники концерна VW сообщают, что к 2022-му на этой платформе будут созданы 27 разнообразных моделей, которые будут проданы 4 брендами. Она станет оснащаться электрическими силовыми агрегатами на каждой оси. В качестве топливного ресурса будет использоваться аккумулятор на 82 кВт•ч. Максимальная производительность силового узла составит порядка 300 «лошадей». Электрокар e-tron Q4 могут выпустить в 2021-м. Его начальная стоимость ожидается на уровне $45 тысяч. Это почти на $30 тысяч меньше показателя начальной цены Audi e-tron выпуска 2020 модельного года.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда сериала "Кухня" Сергей Лавыгин попал в больницу с…
В МЧС рассказали об использовании коронавируса…
От коронавируса умер участник группы Stranglers Дэйв…
Новый Q4 e-tron станет самым дешевым электрокаром от…
Эксперты назвали распространенные ошибки использования медицинской…
Эксперты составили рейтинг самых популярных стриминговых…
Ученые из Европы и РФ создали светящийся «клон»…
Бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд сообщила о смерти…
Доктор Евгений Комаровский назвал правильные способы укрепления…
В Сети обсуждают новое фото с постаревшей Надеждой…
Смартфон Mi 10 избавится от главного недостатка всех телефонов Xiaomi и…
Певица Граймс родила Илону Маску…
Первый в современной России луноход может увеличить свой…
Ученый Энрико Дженнари объяснил сокращение численности белых акул у берегов…
В Турции восстановят маяк императора…
Продюсеры могут снять девятый сезон американского триллера…
Ученые: Летучие мыши и приматы являются самыми стойкими к опьянению…
Составлен список 10 самых дорогих мотоциклов в…
Ученые объяснили повышенную потребность в музыке и пении в период пандемии…
Принц Гарри и Меган Маркл начали работу над автобиографической…
Лариса Гузеева о хейтерах: «Я вас пропалываю без…
«Моя самая большая любовь»: Орлова поздравила сына с…
Жанна Бадоева и Виктория Боня рассказали о своем опыте проживания на карантине в…
Zivert будет участвовать в новом выпуске шоу…
Михаил Галустян о любимой еде: «Долма мне нравится и…
Названы 5 малоизвестных фактов о танке…
В Республике Коми солдата с оленем на плакате к 9 Мая перепутали с…
Резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили считает шутки над Ольгой Бузовой хождением по “истоптанной…
Просмотреть все новости