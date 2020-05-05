Новый Q4 e-tron станет самым дешевым электрокаром от Audi
Новая модель Q4 e-tron станет наиболее доступным электрокаром от марки Audi. Продукт немецкого бренда представляет собой часть стратегического плана Volkswagen Group по ускорению скорости ввода массового использования электрокаров.
Новинка заметно меньше по габаритам, чем e-tron либо его Sportback-вариация, а также ориентирована на ядро сегмента кроссоверов. Изначально модель Q4 e-tron презентовалась в качестве концептуального продукта. Её дебют состоялся во время моторшоу 2019 года в Женеве. Это уже четвертый электрический продукт от Audi, который станет доступен для рынка США. При этом прежние авто не использовали архитектуру типа VW MEB, созданную только под электрокары.
Сотрудники концерна VW сообщают, что к 2022-му на этой платформе будут созданы 27 разнообразных моделей, которые будут проданы 4 брендами. Она станет оснащаться электрическими силовыми агрегатами на каждой оси. В качестве топливного ресурса будет использоваться аккумулятор на 82 кВт•ч. Максимальная производительность силового узла составит порядка 300 «лошадей». Электрокар e-tron Q4 могут выпустить в 2021-м. Его начальная стоимость ожидается на уровне $45 тысяч. Это почти на $30 тысяч меньше показателя начальной цены Audi e-tron выпуска 2020 модельного года.
Новинка заметно меньше по габаритам, чем e-tron либо его Sportback-вариация, а также ориентирована на ядро сегмента кроссоверов. Изначально модель Q4 e-tron презентовалась в качестве концептуального продукта. Её дебют состоялся во время моторшоу 2019 года в Женеве. Это уже четвертый электрический продукт от Audi, который станет доступен для рынка США. При этом прежние авто не использовали архитектуру типа VW MEB, созданную только под электрокары.
Сотрудники концерна VW сообщают, что к 2022-му на этой платформе будут созданы 27 разнообразных моделей, которые будут проданы 4 брендами. Она станет оснащаться электрическими силовыми агрегатами на каждой оси. В качестве топливного ресурса будет использоваться аккумулятор на 82 кВт•ч. Максимальная производительность силового узла составит порядка 300 «лошадей». Электрокар e-tron Q4 могут выпустить в 2021-м. Его начальная стоимость ожидается на уровне $45 тысяч. Это почти на $30 тысяч меньше показателя начальной цены Audi e-tron выпуска 2020 модельного года.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 08:04