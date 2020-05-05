Эксперты назвали распространенные ошибки использования медицинской маски





Многие считают, что в маске главное, что она прикрывает нос и рот от попадания вируса. В связи с этим допускаются серьезные ошибки при изготовлении самодельных средств защиты. Дело в том, что медицинские респираторы и маски отвечают всем критериям, например, в них больше одного слоя. Чтобы отфильтровать как можно больше болезнетворных микроорганизмов, важно, чтобы маска состояла из нескольких слоев ткани. Основываясь на результатах некоторых исследований, CDC рекомендует использовать плотное хлопчатобумажное изделие, которое способно улавливать частицы из воздуха. Для улучшения эффекта можно использовать ткань с внешней и внутренней стороны.Любая маска, медицинская или сшитая самостоятельно, эффективна только в том случае, если она достаточно плотно прилегает к лицу. Следует избегать больших отверстий вокруг рта и носа. Оптимальная посадка важна, но при этом человек должен чувствовать себя комфортно при ношении этого средства защиты. Плохо подогнанное изделие также становится причиной того, что очки запотевают. Для правильной фиксации в районе носа маска должна оснащаться проволокой.