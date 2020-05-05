Специалисты МЧС рассказали, чем занять ребенка на длительной самоизоляции





В сообщении указано, что самая большая и качественная библиотека детских рассказов и сказок народов мира собрана на электронном портале «Пескарь» и на сайте «Книги детства». Совместное чтение не только сблизит родителей с детьми, но и позволит качественно провести время на карантине.Для тех, кто любит познавать новое, представители МЧС рекомендуют заглянуть на порталы «Наука 2,0», «Умники и Умницы» и «Физика от Побединского». На самоизоляции появилась уникальная возможность бесплатно приобщить ребенка к искусству, совместно посетив виртуальные музеи стран мира.Кроме этого, карантин можно использовать для того, чтобы научить или повторить с детьми основные правила поведения в различных экстренных ситуациях. В этом помогут сайты «Дороги безопасности» и «Спас Экстрим».