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Специалисты МЧС рассказали, чем занять ребенка на длительной самоизоляции

В Сети появились рекомендации специалистов МЧС по поводу времяпровождения на длительной изоляции с максимальной пользой для ребенка. На официальном сайте разместили информацию по поводу познавательных онлайн-ресурсов и идеи для проведения досуга с детьми.

В сообщении указано, что самая большая и качественная библиотека детских рассказов и сказок народов мира собрана на электронном портале «Пескарь» и на сайте «Книги детства». Совместное чтение не только сблизит родителей с детьми, но и позволит качественно провести время на карантине.

Для тех, кто любит познавать новое, представители МЧС рекомендуют заглянуть на порталы «Наука 2,0», «Умники и Умницы» и «Физика от Побединского». На самоизоляции появилась уникальная возможность бесплатно приобщить ребенка к искусству, совместно посетив виртуальные музеи стран мира.

Кроме этого, карантин можно использовать для того, чтобы научить или повторить с детьми основные правила поведения в различных экстренных ситуациях. В этом помогут сайты «Дороги безопасности» и «Спас Экстрим».

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:27

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