В МЧС рассказали об использовании коронавируса мошенниками

«Немедленно останавливайте любые разговоры по телефону информационного характера с неизвестными вам лицами», - советуют специалисты.





Сообщается, что мошенники применяют страхи людей на время состояния неопределенности и дефицита информации. Своим жертвам они дают обещания поддельной помощи. Основной целью преступников является принуждение людей к выполнению выгодных для мошенников действий. Таковыми могут быть открытые СМС-сообщения, информация из электронного письма, совершение денежного перевода, изменение пароля от собственного аккаунта и т. п. Это даст злоумышленникам возможность получить доступ к персональным сведениям человека.Эксперты уверены, что в числе методик влияния мошенников могут оказаться письма, якобы разосланные ВОЗ либо другими организациями системы здравоохранения. При этом в них будут указываться ссылки, ведущие на фишинговые страницы, поддельные сайты по сбору пожертвований для противостояния коронавирусу, сообщения о продаже тестов для проверки наличия следов заражения у человека. В МЧС призывают с осторожностью относится ко всем сообщениям и письмам, затрагивающих тематику коронавируса.Подчеркивается, что реальные сервисы не совершают рассылку писем с просьбой раскрыть свои пароль и название аккаунта. При этом работники ВНИИ ГОЧС советуют тут же удалять подозрительные СМС, чтобы избежать случайного перехода на потенциально зараженные вирусами ресурсы. Любая консультативная помощь по финансовым вопросам может быть проведена в банке. Телефоны имеются на официальных страницах учреждений.