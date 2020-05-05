Бывшая жена Джонни Деппа Эмбер Херд сообщила о смерти матери

Эмбер Херд призналась, что “убита горем” и “абсолютно опустошена” после смерти своей матери Пейдж Херд. Известно, что родительница звезды ушла из жизни в возрасте 63 лет, а актриса считает, что она покинула семью слишком рано. При этом звезда признается, что считает себя счастливой, поскольку все свои 34 года знала любовь своей матери. Для Эмбер Херд и ее сестры наступило тяжелое время, но поддержку осуществляют близкие, которые окружили их заботой и добротой. В комментариях поклонники выразили теплые слова в адрес своего кумира. В публикации, посвященной матери, знаменитость показала несколько архивных семейных снимков.Как известно, у Эмбер Херд продолжается судебное разбирательство с Джонни Деппом, который пытается доказать необоснованность обвинений экс-супруги в моральном и физическом насилии. После развода звезд Пейдж Херд поддерживала дружеские отношения с бывшим зятем.