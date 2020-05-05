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Эксперты составили рейтинг самых популярных стриминговых сервисов

Эксперты составили рейтинг наиболее востребованных стриминговых сервисов. В условиях самоизоляции популярность последних перенесла большой скачок.

Для зрителей из РФ самая известная зарубежная платформа Netflix выпускает порядка 10% контента. Секрет популярности, по уверениям специалистов, заключается в разнообразии предоставляемого контента. В то же время «Амедиатека», на которую приходится около 5% объёма стримингового трафика россиян, по числу упоминаний находится на 10 позиции. В числе платформ от разработчиков из РФ лидирует «КиноПоиск HD» с показателем упоминаний в объёме порядка 120 тысяч раз.

В ТОП-3 смогли войти сервисы ivi и Okko, на которые в интернете ссылаются 62 и 97 тысяч раз соответственно. Остальные места рейтинга удалось занять порталам «Яндекс.Эфир», Megogo Premier, more.tv, а также Wink. Среди десяти лидирующих платформ девять приходятся на российские компании. За прошлый год оборот рынка онлайн-видео для России достиг отметки в 27 млрд рублей. Эксперты уверены, что в 2002-м показатель резко увеличится. Причиной этого будет показ премьер кинолент на стримингах вместо кинотеатров, а также выпуск новых многосерийных картин.

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Технологии / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 07:55

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