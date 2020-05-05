В Сети обсуждают новое фото с постаревшей Надеждой Кадышевой





Новый снимок Надежды Кадышевой, который получил широкий резонанс в Сети, был сделан на одном из последних концертов певицы. По мнению публики, она стремительно постарела, а также стала выглядеть болезненно, что совсем на нее не похоже. При этом в светских кругах нет никаких слухов о том, что артистка жалуется на проблемы со здоровьем. До начала карантина из-за пандемии коронавируса она активно выступала вместе с ансамблем, имея концерты по всей стране. Несколько выступлений ей пришлось перенести из-за введенных в России ограничений.В Сети провели сравнение внешности Надежды Кадышевой и ее коллеги Надежды Бабкиной, которая старше на 10 лет. Поклонники сошлись во мнении, несмотря на разницу в возрасте, последняя выглядит гораздо “свежее”, что связывают с пластическими операциями.