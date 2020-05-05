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Доктор Евгений Комаровский назвал правильные способы укрепления иммунитета

Евгений Комаровский рассказал, что никакие таблетки не укрепляют иммунитет. Доктор озвучил правильные способы, как усилить защитные функции организма, разместив соответствующую публикацию в Instagram.
Доктор Евгений Комаровский назвал правильные способы укрепления иммунитета

Как считает врач, действенными окажутся несколько условий, в том числе регулярные физические нагрузки, исключение из рациона вредной пищи, отказ от сладкого. При этом человек не должен страдать от лишнего веса или стресса. По словам Комаровского, должно быть отсутствие стерильности, поскольку иммунная защита должна взаимодействовать со множеством бактерий. Телеведущий добавил, что хорошо себя чувствовать можно во время прогулок на свежем воздухе, так как в таких случаях кровь обогащается кислородом.

По мнению доктора, некоторые люди верят, будто их иммунитет может укрепить принятие «волшебных таблеток». Многие вообще для этого ничего не делают и хотят укрепить здоровье. Лекарственные препараты опасны для организма и, как выразился Комаровский, «кармана». Часто мошенники требуют больших денег за различные медикаменты. Врач призвал россиян не верить производителям, пытающихся продать якобы повышающие иммунитет таблетки.

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Общество
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 07:40

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