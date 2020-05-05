Смартфон Mi 10 избавится от главного недостатка всех телефонов Xiaomi и Redmi





Xiaomi уже проводит поставки новой флагманской серии в магазины Китая и Европы. При этом анонс смартфона Mi 10 для Индии оказался большим сюрпризом для поклонников марки. В местном подразделении сообщили, что модель появится в продаже 8 мая. Показатели технических параметров и стоимость остались на ожидаемом уровне. При этом сообщение об отказе от встроенной рекламы сильно удивило поклонников бренда.Представители Xiaomi заявили, что Mi 10 для Индии будет работать с фирменной оболочкой MIUI, однако сборка поставляется «совершенно без рекламы». Ранее многие критиковали марку Xiaomi за поставку устройств со встроенным показом блоков информирования о различных товарах. Энтузиасты рынка называли наличие рекламы ключевым недостатков оболочки MIUI и соответственно смартфонов производства марок Xiaomi и Redmi. Детали решения китайской марки по отказу от рекламы и особенности реализации на сегодня не раскрываются. Пока не известно, будет ли аналогичный подход применён к устройствам на других рынках или это останется эксклюзивным решением для Индии.