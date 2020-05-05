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Певица Граймс родила Илону Маску ребенка

Известный предприниматель Илон Маск проинформировал общественность о том, что певица Граймс родила ему ребенка. Предприниматель из США решил ответить на некоторые вопросы со стороны фолловеров, касающиеся его семьи, посредством Twitter.
Певица Граймс родила Илону Маску ребенка

Заинтересованная личной жизнью предпринимателя публика поинтересовалась в его личном профиле, есть ли новости о рождении ребенка. Илон Маск ответил, что малыш появился на свет несколько часов назад. При этом он подчеркнул, что и новоиспеченная мать, и новорожденный чувствуют себя хорошо.

Для основателя SpaceX и главы Tesla этот наследник оказался шестым, поскольку от первого брака с Жюстин Уилсон у него растут пятеро детей. При этом для его избранницы, певицы Граймс, он стал первенцем.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:26

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