Певица Граймс родила Илону Маску ребенка





Заинтересованная личной жизнью предпринимателя публика поинтересовалась в его личном профиле, есть ли новости о рождении ребенка. Илон Маск ответил, что малыш появился на свет несколько часов назад. При этом он подчеркнул, что и новоиспеченная мать, и новорожденный чувствуют себя хорошо.Для основателя SpaceX и главы Tesla этот наследник оказался шестым, поскольку от первого брака с Жюстин Уилсон у него растут пятеро детей. При этом для его избранницы, певицы Граймс, он стал первенцем.