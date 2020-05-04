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Принц Гарри и Меган Маркл начали работу над автобиографической книгой

Жизнь королевской семьи Великобритании описана в мельчайших подробностях специальными биографами, историками и аналитиками. Принц Гарри и Меган Маркл хотят изменить традицию в новой книге.
Принц Гарри и Меган Маркл начали работу над автобиографической книгой

О том, что они уже приступили к работе, герцоги Сассекские объявили после очередного переезда из Канады в Лос-Анджелес, родной город Маркл. В анонсе сообщается, что книга будет иметь 320 страниц эксклюзива, раскрывающего отдельные тайны семьи королевы Елизаветы II. Причем сообщается, что о некоторых фактах до этого момента не было известно никому. Особенности жизни, с которыми супруги столкнулись, получат должное освещение из первоисточника, а не со слухов. "Так будет выглядеть обложка новой книги "В поисках свободы: Гарри, Меган и создание современной королевской семьи". В США книга поступит в продажу 11 августа, а в Великобританию - 20 августа", - написано в Instagram пары.

Отдельные страницы будут посвящены трудностям, которые ждали членов королевской семьи за океаном. В обязательном порядке будет рассказано о воспитании маленького сына супружеской пары Арчи.

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Добавил: Драгоморецкая Антонина Вчера, 23:30

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