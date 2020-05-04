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В Республике Коми солдата с оленем на плакате к 9 Мая перепутали с оккупантом

В Республике Коми в городе Усинске на доме разместили плакат к 9 Мая с изображением солдата и оленя. Кроме этого, внизу были строки Галины Грицаченко, судя по которым складывается впечатление, что боец, которого перепутали с оккупантом, сражался с животным.

В Республике Коми солдата с оленем на плакате к 9 Мая перепутали с оккупантом


Во времена Второй мировой войны финские солдаты воевали на стороне нацистов, оккупировав часть советской территории. Пользователи Сети нашли оригинал данного снимка, который был сделан в мае 1944 года в Лапландии. На фотографии изображен возле склада оружия солдат с автоматом Suomi KP/31, а рядом с ним стоит северный олень.

Плакат создали к 75 годовщине Победы, сопроводив его строчкой из стихотворения «Рогатые батальоны». Там была фраза, что «в войне сражались олени и люди». У очевидцев, которые увидели плакат в Усинске, сложилось впечатление, что финский солдат воевал с животными. На самом деле произведение Галины Грицаченко посвящено «рогатым батальонам», которые оказали помощь советским солдатам в борьбе с захватчиками.

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:50

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