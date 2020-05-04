В Республике Коми солдата с оленем на плакате к 9 Мая перепутали с оккупантом





Во времена Второй мировой войны финские солдаты воевали на стороне нацистов, оккупировав часть советской территории. Пользователи Сети нашли оригинал данного снимка, который был сделан в мае 1944 года в Лапландии. На фотографии изображен возле склада оружия солдат с автоматом Suomi KP/31, а рядом с ним стоит северный олень.Плакат создали к 75 годовщине Победы, сопроводив его строчкой из стихотворения «Рогатые батальоны». Там была фраза, что «в войне сражались олени и люди». У очевидцев, которые увидели плакат в Усинске, сложилось впечатление, что финский солдат воевал с животными. На самом деле произведение Галины Грицаченко посвящено «рогатым батальонам», которые оказали помощь советским солдатам в борьбе с захватчиками.