АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Терпеть насилие и боготворить: ТОП-10 вещей, которые нельзя делать для…
EUR 79.12 USD 72.73
Курс валют на 01.05.2020

«Моя самая большая любовь»: Орлова поздравила сына с 19-летием

Ольга Орлова поздравила сына Артема с 19-летием, разместив в своем Instagram-аккаунте оригинальное фото. На снимке счастливая мать позирует, сидя на коленях у именинника.

Экс-солистка «Блестящих» родила единственного наследника от бизнесмена Александра Карманова. С ним певица познакомилась еще будучи участницей группы, и, всего через год отношений, забеременев от избранника, покинула квартет. В 2001-м у пары появился сын Артем, а в 2004-м супруги расстались.

С тех пор Ольга Орлова не любит выставлять на показ личную жизнь, и в ее Instagram очень редко можно увидеть близких артистке людей. Однако в честь дня рождения сына телеведущая решила сделать исключение. Она опубликовала в своем аккаунте фото, на котором позирует, сидя на руках у 19-летнего именинника, и написала несколько пожеланий. В поздравлении знаменитость назвала Артема своей самой большой любовью и призналась, что очень им гордится.

Поклонники Орловой присоединились к поздравлениям, а также отметили, что звезда на снимке выглядит ровесницей сына. Парень же, по мнению подписчиков страницы артистки, является очень «крутым и милым» для своих лет.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 22:30

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жанна Бадоева и Виктория Боня рассказали о своем опыте проживания на карантине в…
Zivert будет участвовать в новом выпуске шоу…
Михаил Галустян о любимой еде: «Долма мне нравится и…
Названы 5 малоизвестных фактов о танке…
В Республике Коми солдата с оленем на плакате к 9 Мая перепутали с…
Резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили считает шутки над Ольгой Бузовой хождением по “истоптанной…
В Боснии ВАЗ-2121 был превращен в…
Пользователи Сети не оценили «лицемерный» фильм Тодоренко о домашнем…
«Я умею воспитывать монстров»: Анна Михалкова поздравила…
В Польше из-за пандемии коронавируса хотят отменить президентские…
«Перегиб невероятный просто!»: Дима Билан поддержал Яну Рудковскую после слухов о болезни…
В РФ смартфоны Oppo начали обновляться до Android…
«Судьба подкидывает мне трудности»: Кобелева опровергла слухи о работе в…
Эксперты назвали удивительные факты об…
Селена Майер стала жертвой рукоприкладства после оскорблений Игоря Григорьева и Юли…
Чемпион Европы по бодибилдингу Станислав Зайнилов назвал «Шугалей» сильным…
Клип Little Big на песню «Go Bananas» собрал более 100 миллионов…
IT-эксперт с помощью смартфона перенес изображение реальных объектов в…
Адвокат Добровинский: "Рудковская и Плющенко не спали всю ночь и нервничали из-за лжи о…
Apple презентовала обновленный 13-дюймовый Macbook…
«COVID-19 рушит наши отношения»: Ефременкова и Мондезир Свет-Амур находятся на грани…
В интернете опубликовали новые фото 5-дверного Suzuki…
Муж Архаровой о лжи вокруг ее жизни: «Если бы Башаров был мужчиной, я бы с ним…
Украина начала подготовку к прекращению…
Рэпер Джиган о разводе с Самойловой: “Я не отпущу тебя…
Фотошпионы раскрыли вид салона нового Hyundai…
Барышев ответил на обвинения Стецевят в общении с…
Ученые: «Смартфоны - это пятизвездочные отели для различных микроорганизмов и…
Просмотреть все новости