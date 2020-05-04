«Моя самая большая любовь»: Орлова поздравила сына с 19-летием

Экс-солистка «Блестящих» родила единственного наследника от бизнесмена Александра Карманова. С ним певица познакомилась еще будучи участницей группы, и, всего через год отношений, забеременев от избранника, покинула квартет. В 2001-м у пары появился сын Артем, а в 2004-м супруги расстались.С тех пор Ольга Орлова не любит выставлять на показ личную жизнь, и в ее Instagram очень редко можно увидеть близких артистке людей. Однако в честь дня рождения сына телеведущая решила сделать исключение. Она опубликовала в своем аккаунте фото, на котором позирует, сидя на руках у 19-летнего именинника, и написала несколько пожеланий. В поздравлении знаменитость назвала Артема своей самой большой любовью и призналась, что очень им гордится.Поклонники Орловой присоединились к поздравлениям, а также отметили, что звезда на снимке выглядит ровесницей сына. Парень же, по мнению подписчиков страницы артистки, является очень «крутым и милым» для своих лет.