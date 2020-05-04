Лариса Гузеева о хейтерах: «Я вас пропалываю без сожаления»

Из-за введенных ограничений по причине пандемии COVID-19 по телевизору в эфир выходят всего несколько передач, которые снимаются в этот период. Соблюдающая самоизоляцию молодежь начала смотреть программу «Давай поженимся!». Вот только жесткая манера общения Гузеевой с публикой оттолкнула некоторых новых поклонников ее проекта. Люди стали высказывать недовольство под постами знаменитости в Instagram. Актриса решила начать войну с хейтерами, разместив на странице снимок папоротника, проросшего сквозь камни.В подписи к публикации звезда ТВ отметила, что в последнее время в ее блоге стали писать свои претензии «хамки-малолетки». Как сказала ведущая, она немедленно блокирует таких интернет-пользователей. Преданные фанаты поддержали кумира в подобном решении.Тем временем одна из подписчиц спросила у актрисы совета, как быть с мужчинами, которые позволяют себе писать плохие слова. Юзеры порекомендовали девушке игнорировать таких личностей или отправлять их в бан.