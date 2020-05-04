Резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили считает шутки над Ольгой Бузовой хождением по “истоптанной дороге”





В программе “А поговорить?” Ирины Шихман популярный юморист признался, что в шоу “Прожарка” ему больше нравится шутить об известных персонах, с которыми знаком лично. Для него не весело затрагивать в своих шоу приевшихся для всех персон, а шутки над Бузовой он сравнил с хождением по “истоптанной дороге” или даже яме, поскольку телеведущая уже давно этим зарабатывает.Андрей Бебуришвили опроверг мнение публики о том, что имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. При этом он не обижается на намеки, а воспринимает такие шутки нейтрально. Сейчас стендапер имеет отношения с девушкой, но не намерен афишировать ее имя из-за того, что она медийная персона.