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Резидент Comedy Club Андрей Бебуришвили считает шутки над Ольгой Бузовой хождением по “истоптанной дороге”

Резидент Comedy Club и стендапер Андрей Бебуришвили высказался о шутках над Ольгой Бузовой. “Прожарку” приевшихся персон он сравнил с хождением по “истоптанной дороге”.

В программе “А поговорить?” Ирины Шихман популярный юморист признался, что в шоу “Прожарка” ему больше нравится шутить об известных персонах, с которыми знаком лично. Для него не весело затрагивать в своих шоу приевшихся для всех персон, а шутки над Бузовой он сравнил с хождением по “истоптанной дороге” или даже яме, поскольку телеведущая уже давно этим зарабатывает.

Андрей Бебуришвили опроверг мнение публики о том, что имеет нетрадиционную сексуальную ориентацию. При этом он не обижается на намеки, а воспринимает такие шутки нейтрально. Сейчас стендапер имеет отношения с девушкой, но не намерен афишировать ее имя из-за того, что она медийная персона.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:48

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