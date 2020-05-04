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В Боснии ВАЗ-2121 был превращен в катафалк

В Боснии модель ВАЗ-2121 переделали в катафалк. Необычный тюнинг «Нивы» привлёк внимание интернет-пользователей.
В Боснии ВАЗ-2121 был превращен в катафалк

К модели добавили грузовой отсек, а также настил из алюминиевых листов. При этом колёсная база получила удлинение, позволяющее транспортировать гробы. В результате из «Нивы» получился катафалк, который имеет протяженность на 1 м больше, чем оригинальная модель. Специалисты сохранили полноприводную систему, а также перекрасили кузов в матовый чёрный цвет.

Интернет-пользователи посчитали такое конструкционное решение неоднозначным, а некоторые стали шутить на тему совместимости ритуальных услуг и громкой работы раздаточной коробки. При этом поклонники отечественного автопрома подчеркнули универсальность конструкции внедорожника от российских специалистов, благодаря которой «Ниву» тюнингуют во многих странах.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:41

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