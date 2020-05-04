Жанна Бадоева и Виктория Боня рассказали о своем опыте проживания на карантине в Европе





Жанна Бадоева вышла на связь со студией после того, как посетила местный супермаркет. Телеведущая рассказала, что в магазинах мало людей, так как без лишней надобности итальянцы не выходят из дома. В продуктовый супермаркет обязательно нужно входить в маске и перчатках, а также заполнять специальный документ. Штрафные санкции в Италии предусмотрены только за грубые нарушения условий карантина. Начинается сумма от 400 евро.По словам Виктории Бони, перед походом в магазин она одевается таким образом, чтобы полностью закрыть тело. Во Франции также необходимо заполнять специальные документы и быть в перчатках и маске. Блогер показала супермаркет, в котором посетители соблюдают дистанцию, а кассир сидит за стеклянной перегородкой. При этом в магазине практически нет покупателей, а всего на выход за продуктами во Франции местным жителям отводится час.Бывшая участница «Дома-2» призналась, что не предпринимает специальных мер по дезинфекции покупок из магазина. Виктория Боня ставит продукты на сутки на балкон и не прикасается к ним, после чего раскладывает все по местам. Блогер отметила, что французы четко соблюдают правила, поэтому не пожимают друг другу руки и здороваются со знакомыми, соблюдая дистанцию.