Составлен список 10 самых дорогих мотоциклов в мире





Хотя его начальная цена составляет порядка $100 тысяч, после проведённых на аукционе торгов за новинку отдали почти в 100 раз большую сумму. Мотоцикл обошёлся покупателю в $11 млн. На второй строчке находится байк E90 AJS Porcupine. Он высоко ценится коллекционерами, поскольку был произведён в конце 1940-х в количестве 4 единицы. Купить этот мотоцикл можно приблизительно за $7 млн.Замыкает тройку лидеров модель Ecosse Spirit. Ее стоимость заметно ниже лидеров рейтинга и составляет $3,6 млн. Кузов мотоцикла изготовлен из титана. За счет мощного двигателя и продуманной инженерами конструкции он может набирать скорость до 370 км/ч. На 4 строчке находится Yamaha BMS Chopper. Эта модель ценится энтузиастами двухколёсного транспорта, а ценник в $3 млн частично обеспечен использованием для оформления драгоценных металлов.На пятой строчке расположен Cosmic Starship от знаменитой марки Harley Davidson. В максимальной по цене комплектации он обойдётся покупателю в $1 млн. Ценности модели добавляет наличие на ней автографа Джека Армстронга. Вторую половину списка самых дорогих мотоциклов представляют: Ducati Testa Stretta, Legendary British Vintage, Ducati D16RR, Ecosse Founder's, Dodge Tomahawk V10.