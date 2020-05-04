В Польше из-за пандемии коронавируса хотят отменить президентские выборы
В Польше из-за пандемии коронавируса планируют отменить президентские выборы, запланированные на 10 мая. Глава избирательной комиссии Сильвестр Марчиняк отметил, что для проведения мероприятия нет возможностей.
Согласно сведениям, предоставленным польским изданием Dziennik Gazeta Prawna, Сильвестр Марчиняк склоняется к отмене президентских выборов из-за невозможности организовать процесс. Как отметил глава местного Избиркома, до проведения мероприятия осталось меньше недели, а правовая база остается не установленной. При этом определенные ресурсы ведомства заморожены из-за карантина. Закон о внедрении возможности голосования по почте до сих пор находится на рассмотрении в Сенате. По словам депутата, в сложившейся ситуации может помочь "только чудо”.
Марчиняк отметил, что выйти из положения можно разными способами, например, введением режима ЧП или стихийного бедствия. В таком случае выборы могли бы состояться спустя 90 дней после снятия ограничений, что будет соответствовать конституции.
Согласно сведениям, предоставленным польским изданием Dziennik Gazeta Prawna, Сильвестр Марчиняк склоняется к отмене президентских выборов из-за невозможности организовать процесс. Как отметил глава местного Избиркома, до проведения мероприятия осталось меньше недели, а правовая база остается не установленной. При этом определенные ресурсы ведомства заморожены из-за карантина. Закон о внедрении возможности голосования по почте до сих пор находится на рассмотрении в Сенате. По словам депутата, в сложившейся ситуации может помочь "только чудо”.
Марчиняк отметил, что выйти из положения можно разными способами, например, введением режима ЧП или стихийного бедствия. В таком случае выборы могли бы состояться спустя 90 дней после снятия ограничений, что будет соответствовать конституции.
В мире
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:24