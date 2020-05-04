В Польше из-за пандемии коронавируса хотят отменить президентские выборы





Согласно сведениям, предоставленным польским изданием Dziennik Gazeta Prawna, Сильвестр Марчиняк склоняется к отмене президентских выборов из-за невозможности организовать процесс. Как отметил глава местного Избиркома, до проведения мероприятия осталось меньше недели, а правовая база остается не установленной. При этом определенные ресурсы ведомства заморожены из-за карантина. Закон о внедрении возможности голосования по почте до сих пор находится на рассмотрении в Сенате. По словам депутата, в сложившейся ситуации может помочь "только чудо”.Марчиняк отметил, что выйти из положения можно разными способами, например, введением режима ЧП или стихийного бедствия. В таком случае выборы могли бы состояться спустя 90 дней после снятия ограничений, что будет соответствовать конституции.