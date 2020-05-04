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«Перегиб невероятный просто!»: Дима Билан поддержал Яну Рудковскую после слухов о болезни сына

Дима Билан был вне себя после слухов о болезни сына Яны Рудковской. Подопечный музыкального продюсера эмоционально поддержал ее и 7-летнего крестника.
«Перегиб невероятный просто!»: Дима Билан поддержал Яну Рудковскую после слухов о болезни сына

Скандал с участием семьи знаменитости начался после публикации статьи на сайте, принадлежащем супруге Андрея Малахова. Согласно слухам, сын Яны Рудковской страдает синдромом Аспергера. Узнав о распространении лживых сведений, телеведущая была шокирована подлостью людей, с которыми она состояла в дружеских отношениях. Дима Билан также высказался о сложившейся ситуации, встав на защиту юного фигуриста. Исполнителя задела опубликованная в Сети ложь. При этом он не может понять, как Наталья Шкулева и ее муж могли взять пример с недоброжелателей. Происходящее артист назвал «перегибом» и отметил, что нельзя ставить подобные диагнозы ребенку дистанционно.

По словам музыканта, спорт является сложным занятием и настоящие профессионалы посвящают ему свою жизнь. Такой человек - наследник Рудковской, который унаследовал от знаменитого отца «ответственность, целеустремленность и принципиальность», в связи с чем привык к тренировкам. Также Билан, наблюдая за успехами крестника, подчеркнул, что расстроен тем, что в детстве родители не были с ним слишком строгими. Как считает певец, тогда бы он мог стать сильнее в некоторых вопросах.

Поклонники поддержали звезду и высказали свое возмущение по поводу слухов о болезни Александра Плющенко. Интернет-пользователи заявили, что родным Рудковской завидуют. Фолловеры призвали журналистов заниматься воспитанием своих детей и не лезть в чужую жизнь.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 20:19

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