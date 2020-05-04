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Пользователи Сети не оценили «лицемерный» фильм Тодоренко о домашнем насилии

Пользователи Сети скептически отнеслись к попытке Регины Тодоренко разрешить ранее разгоревшийся вокруг ее высказываний конфликт с помощью фильма о домашнем насилии. Проект телеведущей охарактеризовали как «лицемерный» и вынужденный.
Пользователи Сети не оценили «лицемерный» фильм Тодоренко о домашнем насилии

Одно неосторожное высказывание о насущной социально-психологической проблеме домашнего насилия стоило Регине Тодоренко многого. Помимо того, что ее позиция по данному вопросу вызвала шквал критики и осуждений со стороны коллег по шоу-бизнесу и поклонников, так еще и стала причиной лишения титулов и контрактов. Чтобы хоть как-то «замять» ситуацию артистка дважды принесла публичные извинения, но на отношении пользователей Сети к ней это мало отразилось.

Позже, как отметила сама Тодоренко в новом Instagram-посте, она решила разобраться в вопросе, который ранее неправильно толковала, с помощью экспертов в области борьбы с домашним насилием. В результате этого общения телеведущей удалось избавиться от предрассудков и по-другому взглянуть на проблему. Чтобы доказать, что ее мнение о жертвах домашних тиранов претерпело изменения, знаменитость даже сняла фильм «А что я сделала, чтобы помочь?».

Картину супруги Влада Топалова, в большинстве своем, пользователи Сети не оценили. Ее восприняли просто как очередную попытку обелить свое имя, и назвали вынужденной и «лицемерной». Выражение лица Регины Тодоренко на видео, где она рассказывает о фильме, и вовсе показалось фолловерам наигранно-грустным.

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ШоуБиз
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:36

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