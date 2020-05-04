Названы 5 малоизвестных фактов о танке Т-34





В 1943-м Т-34 имел достаточно надежный силовой агрегат, чтобы двигаться на марше с максимальной скоростью без риска поломки. Танк долгое время не нуждался в проведении капремонта, чего нельзя было сказать о немецких боевых системах, использовавших в качестве топлива бензин. Двигатель Т-34 сжигал дизель, что давало механикам возможность быстро запустить машину в условиях низких температур.Гусеницы являлись слабым местом модели Т-34. Они достаточно часто рвались при попадании в них камней. При этом движения танка не было скрытным из-за громкого шума, который издавали лязгающие гусеницы. Причиной была нехватка резиновых бандажей. В полевых условиях стальные катки часто не оснащались таким прокладками.Из-за громкого гула экипаж танка должен был общаться с помощью жестов. Это обеспечивалось достаточно необычным образом. Командиру, который располагался в орудийной башне, приходилось держать ноги на плечах водителя. С помощью создания давления на плечо указывалось направление, в которое требуется развернуть боевую машину. При этом для члена экипажа, ответственного за подачу боеприпасов, были предусмотрены другие сигналы. Демонстрация командирского кулака указывала - пушка заряжалась бронебойными снарядами, тогда как показанная раскрытая ладонь была приказом использовать осколочные боеприпасы.Нацисты называли Т-34 прозвищем «Микки Маус». Причиной стала особая конструкция люков. При их открытии возникал силуэт, напоминающий уши на голове известного героя диснеевской мультипликации. При этом люк на позиции механика-водителя, который вызывал у многих сомнения в целесообразности, позволил спасти жизнь многим танкистам. Для мехвода соответствующий механизм открывал возможность одним быстрым движением выбраться из танка при его воспламенении.