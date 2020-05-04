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Zivert будет участвовать в новом выпуске шоу “Импровизация”

Певица Zivert примет участие в новом выпуске шоу “Импровизация”. Серия с участием исполнительницы выйдет в эфир ТНТ 5 мая.

Стало известно, что Zivert в течение съемок нового выпуска смогла поставить в тупик ведущего Павла Волю, несмотря на его чувство юмора. Поклонники певицы смогут узнать о ней больше, например, исполнительница удивила употреблением необычных фраз. На протяжении эфира артистка будет использовать такие выражения, как “коровий стригоух” и “гангста-Будда”.

В финале “Импровизации” Zivert , как и другим участникам, будет предложено избавиться от большого количества мышеловок. Однако она сможет поставить рекорд в игре “Странный ресторан”, где угадает его название почти сразу.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:30

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