В РФ смартфоны Oppo начали обновляться до Android 10
Представители китайской компании Oppo обнародовали план, который предусматривает выпуск фирменной оболочки ColorOS 7 с ОС Android 10. Изменения коснутся пользователей из РФ, Европы, Новой Зеландии и Австралии.
В Казахстане и России уже начала обновляться до Android 10 модель Oppo Reno 10x Zoom. В других странах этот процесс начнется в июне. В текущем месяце перемены коснутся Oppo Reno, Reno2 и RX17 Pro/R17 Pro. Процесс уже запущен в РФ для Oppo Find X и Oppo2 Z.
В июне обновление до ОС Android 10 стартует для версии Oppo F7, в июле – для смартфонов Oppo R15 и R15 Pro, в августе - Oppo A91. Недавно компания Oppo сообщила о том, что в мире количество пользователей оболочки ColorOS превышает на данный момент 350 миллионов человек.
В Казахстане и России уже начала обновляться до Android 10 модель Oppo Reno 10x Zoom. В других странах этот процесс начнется в июне. В текущем месяце перемены коснутся Oppo Reno, Reno2 и RX17 Pro/R17 Pro. Процесс уже запущен в РФ для Oppo Find X и Oppo2 Z.
В июне обновление до ОС Android 10 стартует для версии Oppo F7, в июле – для смартфонов Oppo R15 и R15 Pro, в августе - Oppo A91. Недавно компания Oppo сообщила о том, что в мире количество пользователей оболочки ColorOS превышает на данный момент 350 миллионов человек.
Технологии
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:16