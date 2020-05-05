Ученый Энрико Дженнари объяснил сокращение численности белых акул у берегов ЮАР





Энрико Дженнари отметил, что раньше популяция белой акулы у берегов ЮАР составляла 300−500 особей, но в настоящее время значительно снизилась. Одной из причин считается борьба за территорию с касатками, но специалист уверен, что в этом виноваты аппетиты австралийцев. Ученый обвинил компании страны в наращивании рыболовецкого промысла, с чем согласился оператор по погружению в клетке к белым акулам и фотограф Крис Фаллоус. Как оказалось, фирма Demersal Shark Longline начала вылавливать заметно больше куньих и суповых акул. Именно они стали основным источником питания более крупных видов, а именно белой акулы. Ученый считает, что люди, которые едят акулье мясо, зачастую не представляют, что лишают пищи других обитателей моря.Энрико Дженнари предупредил, что через 10 лет биоразнообразие у побережья ЮАР разрушится, если наращивать рыболовецкий промысел. На уровне закона ловля белой акулы находится под запретом в стране с 1991 года, а животное относится к видам, находящимся на грани исчезновения.