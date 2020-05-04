«Я умею воспитывать монстров»: Анна Михалкова поздравила сыновей-именинников

У старшего Андрея день рождения был недавно, ему исполнилось 20 лет, Сергей родился через год. Михалкова объяснила, почему в этом году объединила свои поздравления, хотя раньше находила для каждого отдельные слова. Ведь в их жизни за год происходило столько событий, достижений и разочарований, что нужно было рассказать о многом. В этот раз она обратилась к «дорогим своим парням», подчеркивая их единство.На раннем фото дети выглядят почти близнецами, с годами разница стала заметной, а общая обаятельная улыбка осталась. Любящая мама гордится своими сыновьями, рассказывая о том, как хорошо они воспитаны, как много у них прекрасных друзей. Отдельно подчеркивает, что оба умеют брать ответственность не только за себя, но и за тех, кто рядом с ними. Поставив шутливый хэштег: «я умею воспитывать монстров», Михалкова уверена, что её Сергей и Андрей самые лучшие.Время карантина стало тяжелым испытанием для всех, в том числе и для детей и внуков знаменитого Никиты Михалкова. Но одновременно оно позволило его дочери вспомнить, каким счастливым было время, когда семья была вместе, а споры по поводу выбора фильма не могли омрачить чувства единения.