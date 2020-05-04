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Михаил Галустян о любимой еде: «Долма мне нравится и хаш»

Михаил Галустян рассказал журналистам о любимой еде. По словам соблюдающего диету актера, кавказские блюда являются довольно калорийными.
Михаил Галустян о любимой еде: «Долма мне нравится и хаш»

Артист рассказал, что приходит в восторг от некоторой пищи. Также он добавил, что в настоящее время не может есть все, чего душа пожелает, поскольку придерживается особого рациона. В то же время Михаил Галустян выделил 2 армянских блюда – долму и хаш, похожих на густой суп. Как отметил российский шоумен, сейчас он старается употреблять полезную пищу и не налегать на соль. Кроме этого юморист ограничил себя в сладких изделиях. Сценарист рассказал, что только в первые несколько недель несоленая пища кажется невкусной, а затем человек к ней привыкает. Когда экс-участник КВН хочет себя побаловать, то добавляет в пресную еду аджику.

Поделился с корреспондентами Галустян и своей мечтой. Как выяснилось, он хочет сняться в боевике, так как с детства любит Джеки Чана. Актер обожает киноленты с драками и стрельбой. По словам продюсера, в будущем он обязательно сыграет роль в подобном фильме.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 21:00

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