Михаил Галустян о любимой еде: «Долма мне нравится и хаш»





Артист рассказал, что приходит в восторг от некоторой пищи. Также он добавил, что в настоящее время не может есть все, чего душа пожелает, поскольку придерживается особого рациона. В то же время Михаил Галустян выделил 2 армянских блюда – долму и хаш, похожих на густой суп. Как отметил российский шоумен, сейчас он старается употреблять полезную пищу и не налегать на соль. Кроме этого юморист ограничил себя в сладких изделиях. Сценарист рассказал, что только в первые несколько недель несоленая пища кажется невкусной, а затем человек к ней привыкает. Когда экс-участник КВН хочет себя побаловать, то добавляет в пресную еду аджику.Поделился с корреспондентами Галустян и своей мечтой. Как выяснилось, он хочет сняться в боевике, так как с детства любит Джеки Чана. Актер обожает киноленты с драками и стрельбой. По словам продюсера, в будущем он обязательно сыграет роль в подобном фильме.