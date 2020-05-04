Эксперты назвали удивительные факты об автомобилях





Ожидается, что к 2050-му на Земле зарегистрируют больше 2,5 млрд единиц транспортных средств. В аромате нового автомобиля присутствуют свыше 50 летучих химсоединений органической группы. Они выделяются из пластика, герметика и клея. На выветривание потребуется некоторое время, поэтому узнать модели, которые недавно сошли с конвейера, достаточно легко.Эксперты подсчитали, что добраться до Луны на автомобиле можно за полгода, если среднесуточная скорость движения составит 95 км/ч. Гитлер однажды отправил письмо сотрудникам компании Mercedes. В нём он просил разрешить оплатить покупку транспортного средства в рассрочку. В Лос-Анджелесе количество автомобилей на дорогах является рекордным и превышает число официально зарегистрированных жителей.