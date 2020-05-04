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Эксперты назвали удивительные факты об автомобилях

Эксперты составили список удивительных фактов об автомобилях. Специалисты подсчитали, что во всём мире 4 года назад использовались свыше 1 млрд новинок.
Эксперты назвали удивительные факты об автомобилях

Ожидается, что к 2050-му на Земле зарегистрируют больше 2,5 млрд единиц транспортных средств. В аромате нового автомобиля присутствуют свыше 50 летучих химсоединений органической группы. Они выделяются из пластика, герметика и клея. На выветривание потребуется некоторое время, поэтому узнать модели, которые недавно сошли с конвейера, достаточно легко.

Эксперты подсчитали, что добраться до Луны на автомобиле можно за полгода, если среднесуточная скорость движения составит 95 км/ч. Гитлер однажды отправил письмо сотрудникам компании Mercedes. В нём он просил разрешить оплатить покупку транспортного средства в рассрочку. В Лос-Анджелесе количество автомобилей на дорогах является рекордным и превышает число официально зарегистрированных жителей.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 20:09

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