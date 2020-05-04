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«Судьба подкидывает мне трудности»: Кобелева опровергла слухи о работе в эскорте

Анита Кобелева ответила на обвинения о работе в эскорте и объяснила, откуда взялась эта легенда. Как утверждает участница «Дома-2», за ней «все чисто», а фейковую анкету на сайте интимных услуг создал тот, у кого «карантин добрался и до мозга».

Кобелева опубликовала на своей странице в Instagram длинный и содержательный пост, в котором рассказала подписчикам правду. По словам блогера, она с юности активно работает и успела попробовать себя в роли промоутера, няни, модели, но никогда не оказывала интимные услуги за деньги. Те, кто знакомы с участницей «Дома-2» давно знают, что ничего предосудительного она в жизни не делала, и ее фото на сайте «жриц любви» опубликовал какой-то недоброжелатель.

Это подтвердила и сама Анита Кобелева. Она считает, что весь этот скандал на совести одного человека, который имел цель «задеть» ее. Именно он создал «легенду о темном прошлом» модели и решил «раскрутить» историю, создав фейковую анкету на сайте эскорта и взяв для этого фото из профилей девушки.

Кобелева призналась, что «задеть» ее у обидчика не вышло, ведь за блогером «все чисто», к тому же на подобные инциденты девушка смотрит философски. Она уверена - это «судьба подкидывает трудности», чтобы сделать ее сильнее и успешнее. Считать же всех красивых и ухоженных представительниц слабого пола потенциальными эскортницами, по мнению звезды «Дома-2», удел тех, у кого «карантин добрался и до мозга».

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:11

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