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Ученые: Летучие мыши и приматы являются самыми стойкими к опьянению животными

Канадские ученые выяснили, что приматы и летучие мыши наиболее устойчивы к опьянению среди животных. Исследование проводилось сотрудниками Университета Калгари.

Автором исследования, в котором изучалась способность животных перерабатывать этиловый спирт, выступила Аманда Медин. Совместно со своими коллегами она организовала обширный анализ последовательностей гена ADH7, а охватывало соответствующее исследование не менее 85 видов млекопитающих. Действие C2H5OH нейтрализует ферменты ADH, переводящие указанное соединение в ацетальдегид. При этом они кодируются отличающимися генами и транскрибируются в разных органах.

Сперва в реакцию вступает ADH7, поскольку основное место работы этого фермента сосредотачивается в ротовой полости и желудке. Прочие алкогольдегидрогеназы воздействуют непосредственно на спирт, попавший в кровь. В эксперименте участвовали грызуны, рукокрылые, приматы, парнокопытные, хоботные, хищные, китообразные и другие виды животных. Ученые изначально определяли наличие гена, а затем высчитывали, насколько часто определенный зверь сталкивается с фруктами в своем рационе. Именно такая пища подвергается брожению, во время которого вырабатывается этанол.

Ген ADH7 был найден у 79 видов, а у части из них он трансформировался в псевдоген, например, у лошади, морской свинки, белого носорога, дегу, канадского бобра и девятипоясного броненосца. Ученые предположили, что они отличаются низкой способностью к переработке этанола. Функциональные гены выявились у тех, кто употребляет много фруктов и нектара, например, у приматов. В частности, в их генах нашлись замены ADH7, которые могут оказаться в 40 раз эффективнее при нейтрализации этанола. У травоядных представителей фауны функцию взяли на себя бактерии-симбионты желудка или кишечника.

Ученые пришли к выводу, что разные виды животных реагируют на алкоголь в соответствии с генетическим набором, а также экологическими и эволюционными особенностями. Результаты проведенной работы смогут оказать помощь в процессе изучения алкоголизма.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 04:00

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