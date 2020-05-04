Клип Little Big на песню «Go Bananas» собрал более 100 миллионов просмотров





Музыкальная группа так и не поехала на ежегодный конкурс «Евровидение» по причине вспышке коронавируса. Тем не менее это не мешает ее клипам бить рекорды. Очередной проект Little Big посмотрели более 100 миллионов интернет-пользователей на Youtube-канале звезд. Песня менее, чем за полгода стала хитом. Известно, что клип на композицию «Go Bananas» оказался 4-м по счету из тех, кто преодолел подобную планку.Сейчас список рекордов артистов возглавляет видео на песню «Skibidi» с результатом в 400 миллионов просмотров. Затем идет «Faradenza» и «I’m OK», получившие 226 и 110 миллионов соответственно. Поклонники надеются, что другие клипы Little Big преодолеют заветную отметку.