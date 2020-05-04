IT-эксперт с помощью смартфона перенес изображение реальных объектов в Photoshop





Сущность инновационной разработки состоит в «копировании» разного рода объектов. Фото автоматически проходит через процедуру обрезки излишка по заданному шаблону и передаётся в графический редактор без избыточных деталей фона. Таким образом удаётся получить отдельный объект, а не картинку с ним.Провести такого рода операцию можно весьма быстро. В соответствии со словами программиста, на текущий момент задержка составляет не более 2,5 секунды для копирования и почти 4 секунды занимает процесс вставки. Сирил Диан готов продолжать развитие данной технологии и существенно ускорить процедуру за счет подготовленных методик оптимизации. Новый проект программист уже разместил на ресурсе GitHub.Эксперты отрасли провели сопоставление уровня качества кадров, созданных при использовании Google Pixel 4a и Redmi Note 7. Как показали результаты, смартфон от американского бренда более детально обрабатывает фото при обрезке объекта и гарантирует улучшенную цветопередачу на фоне снижения разного рода «шумов». Смартфон может стать доступным на рынке в конце мая 2020 года по стоимости $400 либо меньше.