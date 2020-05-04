Apple презентовала обновленный 13-дюймовый Macbook Pro





Обновленная версия MacBook Pro оснащена клавишами-«ножницами» ходом в миллиметр, которые обеспечат точность и удобство при наборе текста пользователями. Magic Keyboard предусматривает наличие физической клавиши Escape, датчика Touch ID и панели Touch Bar.Профессионалы смогут «прокачать» 13-дюймовую версию MacBook Pro до 4 терабайт SSD накопителем. Повышенная производительность обеспечивается благодаря четырехядерному процессору Intel Core.По словам разработчиков Apple, графический процессор нового поколения облегчит пользователям монтаж видео 4К, сделает в играх отображение более плавным и ускорит рендеринг. Вес Macbook Pro 1,4 килограмма, а предлагается девайс в цвета «серый космос». На официальном сайте Apple указано, что стоимость новинки будет составлять от 119 990 рублей.