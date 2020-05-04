Селена Майер стала жертвой рукоприкладства после оскорблений Игоря Григорьева и Юли Жуковой

Майер продемонстрировала в Instagram-Stories разбитую губу и заявила: терпеть подобное она не намерена. Девушка планирует снять побои и решить вопрос о том, что «таким людям не место на проекте».По словам Селены Майер, Игорь Григорьев и Юлия Жукова напали на нее в четыре утра. На спящую участницу «Дома-2» пара вылила воду, а после кто-то из молодых людей ударил ее по губам. Произошло это, как отмечает пострадавшая, из-за ее конфликта с коллегами по реалити. Ранее девушка оскорбила их обоих, наградив нелестными эпитетами Жукову, и назвав «недомужиком» Григорьева.Майер не стала отрицать, что не всегда тактична в своих высказываниях, но рукоприкладство в качестве ответа не приемлет. Участница телестройки призналась: ее обидчики также часто обзываются, и такого рода поведение считают для себя нормальным. Переносить унижения от других, пусть даже и в словесной форме, ни Григорьев, ни Жукова, не умеют.